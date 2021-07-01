В Одессе 48-летний мужчина предстанет перед судом за угрозы убийства, причинение телесных повреждений и изнасилование жены и двух дочерей.

Обвинительный акт уже направлен в суд.

С 2015 года по 2021-й мужчина насиловал и бил жену и детей. Одной из дочерей было 14 лет, а другой — 17 лет.

Кроме того, мужчина угрожал им, что убьет в случае неподчинения. Пострадавшие такие угрозы воспринимали всерьез.

Ранее мужчина уже отбывал наказание за убийство своей тещи. Фигурант забил мать своей жены до смерти.

Сейчас злоумышленник находится под стражей. Он может сесть на 15 лет.

Источник: Одесская облпрокуратура