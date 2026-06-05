Атака на Житомирську область 5 червня спричинила пошкодження логістичної інфраструктури та приватної забудови на півночі регіону.

Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Атака на Житомирську область: що відомо про наслідки

Віталій Бунечко зауважив, що атака на Житомирську область сьогодні була відбита Силами протиповітряної оборони, однак деякі з дронів все ж завдали ушкоджень інфраструктурним об’єктам.

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– Пожежі, що виникли на місці влучаннь, ліквідували рятувальники ДСНС. Наразі інформації про загиблих та постраждалих внаслідок ворожих ударів не надходило, – йдеться у повідомленні.

Бунечко закликав громадян бути максимально обережними на місцях влучань або падіння уламків, а у випадках виявлення підозрілих предметів не підходити до них, а викликати спеціальні служби.

Нагадаємо, російська атака на Броварський район 5 червня спричинила вибух та пожежу на цивільному підприємстві. Відомо про чотирьох загиблих та сімох травмованих, під завалами можуть бути люди.

Тим часом нічна атака на Одеську область 5 червня спричинила руйнування та пожежі. На щастя, обійшлося без постраждалих.

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