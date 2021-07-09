9 липня в залі Софіївського районного суду Дніпропетровської області заарештували підозрюваного у замаху на вбивство дворічного хлопчика.

Чоловік перебуватиме під вартою 60 діб без права внесення застави.

Йому загрожує довічне покарання за замах на умисне вбивство та незаконне позбавлення волі або викрадення людини.

Досудове розслідування триває.

Надзвичайна подія сталась 7 липня в селі Девладове Дніпропетровської області. Чоловік зачинився в будинку з двома дітьми своєї співмешканки й погрожував їм розправою.

Потім обмотав скотчем дворічного хлопчика і порізав йому шию та спину.

Після цього зловмисник утік та майже дев’ять годин переховувався на горищі літньої кухні в сусідньому будинку.

Малюк наразі – у критичному стані в реанімації під апаратом штучної вентиляції легень.

Дитину прооперували та направили на додаткове нейрохірургічне дослідження, тому що в лікарів є підозра, що її мозок помер.