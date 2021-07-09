9 июля в зале Софиевского районного суда Днепропетровской области арестовали подозреваемого в покушении на убийство двухлетнего мальчика.

Мужчина будет находиться под стражей 60 суток без права внесения залога.

Ему грозит пожизненное наказание за покушение на умышленное убийство и незаконное лишение свободы или похищение человека.

Досудебное расследование продолжается.

Чрезвычайное происшествие произошло 7 июля в селе Девладово Днепропетровской области. Мужчина закрылся в доме с двумя детьми своей сожительницы и угрожал им расправой.

Потом обмотал скотчем двухлетнего мальчика и порезал ему шею и спину.

После этого злоумышленник сбежал и почти девять часов скрывался на чердаке летней кухни в соседнем доме.

Малыш сейчас – в критическом состоянии в реанимации под аппаратом искусственной вентиляции легких.

Ребенка прооперировали и направили на дополнительное нейрохирургическое исследование, потому что у врачей есть подозрение, что его мозг умер.