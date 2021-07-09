У Дніпрі виник скандал у геріатричному пансіонаті для людей з інвалідністю. У мережі з’явилося відео, де медсестра під впливом алкогольних напоїв лупцює одного з мешканців.

Керівництво закладу інцидент не приховує, однак запевняє – на відео, хоч і неприпустимий, але звичайний побутовий конфлікт. Очевидці бійки розповідають, що медсестра та пацієнт – у стосунках, а посварилися, бо обоє випили зайвого.

Постояльці також зізнаються, що після оприлюднення відео почали перейматися за свої життя. Кажуть, медсестра – не єдина, хто дозволяє собі неприпустиму поведінку.

– Наприклад, можуть роздати їжу в нетверезому стані, вилити ненавмисно гарячий борщ. Тарілки літають – це все їхня провина, вони себе не контролюють, – розповідає мешканка пансіонату Наталя.

Також ходять чутки, що працівники закладу можуть забирати у пацієнтів гроші, а за непокору погрожують психлікарнею.

– Як би ми не зверталися до адміністрації з приводу їжі та медобслуговування – нас ігнорують. І як правило, їжа протухла. Та ж риба, ковбаса – чутно, що воно зіпсоване.

Слова мешканців підтверджують і волонтери. Кажуть, до них люди змушені звертатися за елементарним, хоча за проживання тут кожен постоялець віддає закладу аж 75% пенсії.

– Було отруєння, отруїлася не одна людина, мені зателефонували та попросили придбати вугілля. Я кажу, зверніться у медпункт, на що відповіли, що вугілля там немає… На що йде ті 75%? – ділиться місцевий волонтер Світлана.

Натомість у керівництва – свої аргументи. Мовляв, постояльці перебільшують проблему, адже їм просто бракує уваги, бо ж у закладі не вистачає персоналу.

Поліція вже розпочала перевірку пансіонату. Розслідуватимуть не лише інцидент з медсестрою на підпитку.