Залицявся до дівчини: на Рівненщині чоловік через ревнощі зарізав товариша

У селищі Рафалівка, що в Рівненській області, ревнивий чоловік в стані алкогольного сп’яніння зарізав знайомого, який залицявся до його дівчини.

До будинку, де проживав Віталій Кирилюк та його дівчина на ім’я Надія, прийшов їхній спільний знайомий, в компанії якого ті стали розпивати алкогольні напої.

Через якийсь час господар будинку вийшов, а коли повернувся – застав свого товариша, який залицявся до його співмешканки. Побачивши таку сцену, Кирилюк взяв з дому кухонного ножа та покликав загиблого на вулицю, де завдав йому два удари в живіт, а потім перерізав горло.

Жертва померла від втрати крові протягом кількох хвилин, тоді як Надія зробила вигляд, що нічого не бачила.

При цьому сусіди пари засуджують їхній спосіб життя. Вони також висловили думку, що подібна трагедія мала рано чи пізно статися.

Злочинці не стали повідомляти до поліції щодо скоєного. Вже вранці тіло убитого виявила його племінниця, яка й викликала правоохоронців.

Вбивцю вдалося затримати за місцем проживання – він навіть не намагався втекти та відразу ж в усьому зізнався слідчим.

– Я винуватий, дуже шкодую про скоєне. Але хочу додати: такі люди, як той, кого я позбавив життя, не місце на землі. Він залицявся до жінки, лапав, ще б трохи й зґвалтував би, – сказав Кирилюк.

Обвинувачений просив призначити йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, але слідчий виступив проти цього, оскільки підозрюваного більше нічого не тримає в Рафалівці.

Суд прийняв рішення відправити Кирилюка до СІЗО на два місяці. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі за фактом порушення ст.115 (Умисне вбивство) КК України.