Масований удар по Києву у ніч проти 24 травня, ймовірно, є спробою російського президента Володимира Путіна відволікти увагу від приниження після параду в Москві 9 травня та невдач ЗС РФ на лінії фронту.

Про це йдеться в аналітичному звіті ISW за 24 травня.

Мета атаки на Київ 24 травня: аналіз ISW

Аналітики ISW зазначають, що масований удар РФ по Києву в ніч проти 24 травня, ймовірно, є частиною інформаційної та військової стратегії Кремля, спрямованої на відволікання уваги від невдач на фронті та приниження після параду 9 травня.

Зараз дивляться

— Російський удар по Києву є частиною постійних зусиль президента Росії Володимира Путіна забути про своє приниження, отримане на параді перемоги, оскільки Путін намагається продемонструвати силу після свого широко розкритикованого параду. Російський удар повністю порушує дух триденного припинення вогню на День перемоги, якого дотримувалася Україна, та демонструє невірність Путіна будь-яким угодам, які не надто йому вигідні, — йдеться у звіті ISW.

До цього російське керівництво неодноразово погрожувало ударами по центрах ухвалення рішень у Києві та заявляло про можливе застосування Орєшніка у разі атак на святкові заходи в РФ.

Водночас Україна таких дій не здійснювала.

У звіті підкреслюється, що подібна риторика та подальші атаки можуть бути спробою замаскувати відсутність значущих успіхів російських військ і продемонструвати силу після критики святкових заходів у Москві.

ISW також розглядає удар як елемент ширшої кампанії впливу, спрямованої як на внутрішню, так і на міжнародну аудиторію.

За оцінками аналітиків, російська армія не досягає оперативно значущих результатів у поточній кампанії, тоді як українські сили продовжують завдавати ударів по російських цілях у глибокому тилу.

Окремо вказується, що РФ дедалі активніше застосовує масовані атаки дронами типу Shahed для перевантаження української системи ППО та підвищення ефективності ракетних ударів.

Нагадаємо, внаслідок масованої нічної атаки Росії по Україні 24 квітня загинули щонайменше четверо людей, ще близько 100 отримали поранення.

Загалом у Києві пошкоджено близько 300 обʼєктів: зокрема, зафіксовано пошкодження у майже 150 приватних і багатоповерхових будинках. Також пошкоджено десятки культурних об’єктів та пам’яток архітектури.

Крім того, РФ запустила балістичну ракету середньої дальності Орєшнік по Білій Церкві у Київській області.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.