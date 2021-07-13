Ввечері 12 липня на Житомир раптово налетів шквальний вітер зі зливою та грозою, подекуди пройшов град. Через негоду затопило вулиці міста, багато дерев вирвало з корінням, з будинків позривало дахи.

Рятувальники області виїздили на прибирання 13 повалених дерев.

За даними місцевих ЗМІ, постраждала щонайменше одна людина – на чоловіка впало дерево, нині він перебуває в лікарні з численними травмами.

Фото та відео наслідків негоди у Житомирі жителі міста публікують у соцмережах. Вони також скаржаться на проблеми з подачею електроенергії.

Вулиці-річки та вирвані з корінням дерева: наслідки зливи та буревію у Житомирі / 5 фотографий

У ДСНС повідомили, що станом на ранок 13 липня внаслідок ускладнення погодних умов знеструмлено 130 населених пунктів у восьми областях України.

Найбільше у Дніпропетровській та Черкаській – по 28, у Житомирській – 23, у Київській – 14, у Запорізькій – 13, у Чернігівській – дев’ять, у Сумській – вісім та у Кіровоградській – сім.

Джерело: Журнал Житомира, Житомир.info

Фото: Oksana Trokoz, Факти Житомира, Житомир.info