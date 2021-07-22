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Факти / Надзвичайні події
Наташа Тарчевська |

Непритомного несла течія: в Одесі після зливи зник чоловік, його могло затягнути у море

Шторм_море_океан

В Одесі під час нічної зливи чоловіка змило течією і віднесло до моря. Інцидент стався біля ресторану Ассоль на пляжі Аркадія.

Випадковий очевидець встиг зняти відео, на якому тіло напівроздягненого дорослого чоловіка течія несе вулицями поблизу пляжу.

– Поки тіло не виявили. Огляд прибережної зони і акваторії триває, – повідомили журналістам в Одеській міськраді.

Користувачі соцмереж скептично оцінюють відео: після такої негоди чоловік, ймовірно, міг загинути.

На кадрах відео помітно, що постраждалий навіть не намагається пручатися, це може свідчити, що він знепритомнів.

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