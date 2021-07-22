У секторі Гази стався вибух – є загиблий і поранені

В секторі Гази в місті Газа на ринку Аль-Завія стався вибух, через що загинула людина, а десятеро були поранені.
Поранених доставили в лікарню Шифа в прибережному анклаві.
#غزة صباح اليوم.. انفجار كبير في سوق الزاوية شرق المدينة، أدى لإصابات وربما شهداء. pic.twitter.com/uiSGOgAipK
— Meqdad (@Almeqdad) July 22, 2021
Палестинець, убитий внаслідок інциденту, був ідентифікований як Атта Сакалле.
Місцева влада розслідує причину вибуху, хоча в початкових повідомленнях йшлося, що вибух стався через газовий балон.
انفجار في محال تجارية بمنطقة سوق الزاوية وسط مدينة غزة وأنباء عن إصابات pic.twitter.com/TRdRdodHu5
— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 22, 2021
На фото із місця вибуху можна побачити понівечені конструкції і щільний дим.
За даними поліції, пошкоджено нежитлове приміщення на першому поверсі одного з будинків. Зокрема, на стінах є механічні пошкодження, а вікна наразі вибиті.
Наразі правоохоронці вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження за цим фактом. Слідчі з’ясовують всі обставини вибуху.
Джерело: The Jerusalem Post