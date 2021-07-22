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Факти / Надзвичайні події
Абрамова Юлія |

У секторі Гази стався вибух – є загиблий і поранені

вибух

В секторі Гази в місті Газа на ринку Аль-Завія стався вибух, через що загинула людина, а десятеро були поранені.

Поранених доставили в лікарню Шифа в прибережному анклаві.

Палестинець, убитий внаслідок інциденту, був ідентифікований як Атта Сакалле.

Місцева влада розслідує причину вибуху, хоча в початкових повідомленнях йшлося, що вибух стався через газовий балон.

На фото із місця вибуху можна побачити понівечені конструкції і щільний дим.

За даними поліції, пошкоджено нежитлове приміщення на першому поверсі одного з будинків. Зокрема, на стінах є механічні пошкодження, а вікна наразі вибиті.

В Україні напередодні слідчо-оперативна група відділення поліції, вибухотехніки, кінологи, працівники ДСНС та СБУ працювали на місті вибуху в центрі Дніпра.

Наразі правоохоронці вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження за цим фактом. Слідчі з’ясовують всі обставини вибуху.

Джерело: The Jerusalem Post

Фото: Depositphotos

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