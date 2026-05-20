У середу, 20 травня, в Україні відзначається День банківських працівників і День перекладача жестової мови.

Також на цю дату припадає Всесвітній день травматолога, Міжнародний день HR, Всесвітній день метролога, Всесвітній день товару, Всесвітній день бджіл та Всесвітній день боротьби з аутоімунним артритом.

Провославна церква сьогодні вшановує пам’ять святого мученика Фалалея. Більше про свята, іменинників, прикмети і заборони дня – далі у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 20 травня 2026 року

У церковному календарі сьогодні – день пам’яті святого мученика Фалалея Егейського. Він жив у III столітті, був родом із Сирії і здобув медичну освіту.

Фалалей проповідував християнство і прославився тим, що лікував людей безкоштовно. За це язичники схопили його і привели до імператора Нумеріана.

Фалалей відмовився зрікатися віри в Христа, за що його засудили до страшних тортур, довго катували, а потім стратили мечем.

Який сьогодні, 20 травня 2026 року, день в Україні

Щороку 20 травня в Україні відзначається День банківських працівників.

Свято було встановлене у березні 2004 року, “враховуючи важливу роль банківської системи та значний внесок працівників цієї галузі в розвиток економіки держави та забезпечення фінансової стабільності”.

Також своє професійне свято відзначають перекладачі жестової мови. Подію започаткувало Українське товариство глухих у 2009 році.

Хто святкує день ангела 20 травня 2026 року

Іменини 20 травня відзначають власники таких імен: Іван, Йосип, Микита, Олександр, Олексій, Тимофій, Ян і Сюзанна.

Що не можна робити 20 травня 2026 року

Святий Фалалей вважається покровителем лікарів і цілителів, тому сьогодні заборонено погано ставитися до хворих, ігнорувати їхні бажання, відмовляти у допомозі, проявляти байдужість.

Цього дня не можна сваритися, проявляти агресію, гнів та піддаватися іншим негативним емоціям. Згідно з народними прикметами, не можна розповідати про свій сон, якщо вам наснився кошмар, інакше він збудеться.

Що можна робити сьогодні

Сьогодні варто допомагати хворим та нужденним, усе зроблене добро повернеться до вас сторицею. День вважається вдалим для посадки огірків, а також для іншої роботи на городі, вдома та на подвір’ї.

Народні прикмети на 20 травня 2026 року

Гроза цього дня – до хорошого врожаю.

З’явилося багато павуків – чекайте на спеку найближчими днями.

Качки цілий день плавають і пірнають – буде дощ.

Багато роси зранку – до ясної та сухої погоди.

Сонячний день – літо буде теплим, але посушливим.

