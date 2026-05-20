Уранці 20 травня вибухи було чути у місті Вільнянськ Запорізької області. Унаслідок ворожої атаки постраждало двоє дітей.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Вибухи у Вільнянську 20 травня: що відомо

Вибухи у Вільнянську пролунали вранці 20 травня. Російська армія завдала удару по приватному будинку.

— Оселю зруйновано, після влучання виникла пожежа, — повідомив Іван Федоров.

Крім того, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено автомобіль і сусідні будинки.

Унаслідок вибухів у Вільнянську сьогодні, 20 травня, постраждали четверо осіб. Серед них 2-річний хлопчик, 12-річна дівчинка, чоловік та жінка.

Вони отримують необхідну допомогу.

Загалом упродовж доби РФ завдала 909 ударів по 42 населених пунктах Запорізької області. За словами Івана Федорова, надійшло 95 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла, автівок та господарських будівель.

Нагадаємо, вночі 20 травня також лунали вибухи у Конотопі. Зафіксовано влучання російського дрона у житлову п’ятиповерхівку, частини будинку немає. Крім того, вибуховою хвилею вибило вікна та двері у лікарні, адмінбудівлях та оселях. Зруйновано місцевий музей.

Кількість поранених уточнюється.

Фото: Іван Федоров

