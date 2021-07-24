У Бердянську двоє людей помирали у воді – комунальники не вимикали струм три години

У Бердянську під час негоди дроти впали на залиту водою вулицю. Струмом вбило двох людей. Смерть цих людей була дуже страшною.

Спочатку загинув перехожий, який упав у воду в момент падіння дротів. Ще один чоловік кинувся постраждалому на допомогу і також загинув.

– Оборвался кабель. Судя по всему замкнуло два кабеля, и они упали в воду. Видно где-то человек стал на метал, и моментально упал в воду. Он кричал лежал. Люди пытались подбежать, чтобы помочь, но почувствовали, что бьет током. И вовремя отошли. А мужчина, который проезжал мимо, остановился, и сразу умер, – розповів свідок трагедії.

Тіла померлих пролежали посеред вулиці три години. Поліцейські і медики просто боялися наближатися. Загиблих забрали, лише коли електрики знеструмили мережу.

– Коммунальные службы непонятно где были. Два или три часа свет не могли отключить! Как тут не перебило всех, кто здесь живет?! Я житель этого района… Они часа три находились в воде! Плавали здесь, – додав свідок.

Чоловікам було по 34 роки. Один – місцевий, а інший приїхав до міста на відпочинок. Електрики зараз з’ясовують, чому yt спрацював захисний механізм, який після обриву мав би знеструмити дроти.

– Все будет ясно позже. Погодные условия, гроза. Сейчас смотрим почему это все происходило. Расследование покажет, – сказав керівник Бердянського відділу Запоріжжяобленерго Віктор Аніканов.

Фото: Новини Бердянска