В Бердянске два человека умирали в воде — коммунальщики не выключали ток три часа

В Бердянске во время непогоды провода упали на залитую водой улицу. Током убило двух человек. Смерть этих людей была очень страшной.

Сначала погиб прохожий, который упал в воду в момент падения проводов. Другой мужчина бросился пострадавшему на помощь и также погиб.

— Оборвался кабель. Судя по всему замкнуло два кабеля, и они упали в воду. Видно где-то человек стал на металл, и моментально упал в воду. Он кричал лежал. Люди пытались подбежать, чтобы помочь, но почувствовали, что бьет током. И вовремя отошли. А мужчина, який проезжал мимо, остановился, и сразу умер, — рассказал свидетель трагедии.

Тела умерших пролежали посреди улицы три часа. Полицейские и медики просто боялись приближаться. Погибших забрали, только когда электричества обесточили сеть.

— Коммунальные службы непонятно где были. Два или три часа свет не могли отключить! Как тут не перебило всех, кто здесь живет?! Я житель этого района … Они часа три находились в воде! Плавали здесь, — добавил свидетель.

Мужчинам было по 34 года. Один — местный, а другой приехал в город на отдых. Электричества сейчас выясняют, почему yt сработал защитный механизм, который после обрыва должен обесточить провода.

— Все будет ясно позже. Погодные условия, гроза. Сейчас смотрим почему это все происходило. Расследование покажет, — сказал руководитель Бердянского отдела Запорожьеоблэнерго Виктор Аниканов.

Фото: Новости Бердянска