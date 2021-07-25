Повені у Бельгії: змиває і розкидує по місту автомобілі

Бельгійські провінції Намюр і Валлонський Брабант сильніше за все потерпають від повеней, що посилилися 25 липня.

Зокрема, в місті Дінан водою змило автомобілі. У місті Намюр стався селевий зсув.

Північна провінція Антверпен також стикається з проблемами, які спричинили дощі.

Ça me fait tellement mal de voir mon pays souffrir comme ça. @alexanderdecroo combien de victimes faut-il avant qu’on agisse concrètement contre le changement climatique s’il vous plaît ?! https://t.co/NFJbjlxp0m — Bénédicte Bazyn???? (@BenedicteBazyn) July 24, 2021

Заступник міського голови Дінанта Роберт Клосет заявив, що загиблих і поранених людей немає, але повінь була сильнішою ніж та, що сталася минулого тижня.

Джерело: Deutsche Welle

Фото: Deutsche Welle