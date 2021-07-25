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Факти / Надзвичайні події
Абрамова Юлія |

Повені у Бельгії: змиває і розкидує по місту автомобілі

Повені у Бельгії: змиває і розкидує по місту автомобілі

Бельгійські провінції Намюр і Валлонський Брабант сильніше за все потерпають від повеней, що посилилися 25 липня.

Зокрема, в місті Дінан водою змило автомобілі. У місті Намюр стався селевий зсув.

Північна провінція Антверпен також стикається з проблемами, які спричинили дощі.

Заступник міського голови Дінанта Роберт Клосет заявив, що загиблих і поранених людей немає, але повінь була сильнішою ніж та, що сталася минулого тижня.

Джерело: Deutsche Welle

Фото: Deutsche Welle

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