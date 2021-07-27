На Київщині поліція розкрила замах на вбивство 50-річної Ірини, яку жорстоко побив та порізав ножем її власний чоловік.

Те, що жінці вдалося вижити дивує навіть медиків, адже в Ірини було перерізане горло.

– Він коли мені затиснув ноги і руки, я нічого не могла зробити, пручалася, але нічого не могла. Він сказав: зустрінемося на тому світі, – розповідає жертва.

Правоохоронцям жертва розповіла, що вже збиралася спати, одягла нічну сорочку і вмостилася до ліжка. У той момент Юрій накинувся на неї з ножем та кілька разів попав по шиї.

Ірина попросила у вбивці наостанок склянку води, чоловік зжалився і пішов на кухню, тоді жінка стрімко побігла до дверей.

Вона вибігла з квартири, але далеко втекти не вдалося і жінка зупинилась на порозі під’їзду.

Тут її помітили сусіди та викликали швидку.

– Рвані рани і руки, ніби сухожилля, я так зрозуміла. Ну вона вся була в крові, – розповідає сусідка Алла.

Ірину забрали до лікарні, а медики разом із поліцією пішли у квартиру, адже чоловік грозився, що скоїть самогубство.

46-ти річний чоловік поводився абсолютно спокійно і розповів, що з самого ранку чув голоси в голові, які попереджали – його Ірину чекає страшний кінець.

– Йому казали голоса, що твою жінку зґвалтують і вб’ють. І це на протязі цілого дня він мовчки ходив, їй про це не говорив. Вони повечеряли, лягли спати і він вирішив вбити її і себе, щоб її ніхто не згвалтував, – переказує сусідка слова Юрія.

Пара не була офіційно одружена, але має спільну дитину. Сусіди кажуть, що Юрій полюбляв випити, а вдома збирав галасливі компанії.

Офіційних документів, які підтверджують проблеми із психікою, у затриманого немає. Тепер Юрія можуть відправити на примусове лікування або ж до в’язниці.