У Києві невідомі особи вчинили наругу над могилою видатного українського науковця та правознавця.

За даними поліції, на території Байкового кладовища відламали латунний бюст з могили Олександра Кістяківського – українського науковця-криміналіста та діяча українського національного відродження.

Після цього невідомі намагались викрасти бюст. Правоохоронці за гарячими слідами затримали двох людей, які можуть бути причетними до цього.

У них вилучили бюст. Незабаром правоохоронці оголосять затриманим особам про підозру, а згодом підозрюваним оберуть запобіжний захід.

У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 297 (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) КК України. Підозрюваним загрожує обмеження волі до п’яти років або ув’язнення до семи років.

Вандали у метро

Нещодавно вандали пошкодили дефібрилятори у київському метрополітені, а один з них навіть намагалися вкрасти.

Троє хлопців на станції метро Університет вийняли пристрої з боксу та відкрили електроди – наразі дефібрилятори підлягають заміні. Також кришки боксів дефібриляторів пошкодили на станціях метро Хрещатик та Академмістечко.