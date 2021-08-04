У ґрунтах поблизу ПрАТ Рівнеазот зафіксували перевищення показників нітратів. Нещодавно, 20 липня, сталася аварія на заводі Рівнеазот.

Державна екологічна інспекція зібрала проби на територіях 11 майданчиків площею 100 кв. м.

Їх відібрали одразу після викиду забруднюючих речовин з підприємства, а також на наступний день після аварії на Рівнеазоті.

Згідно з результатами досліджень, перевищення показників нітратів у 10 разів зафіксовано біля самого Рівнеазоту.

А от на вулиці Соборній у Рівному норма азоту більша в 1,3 рази, нітратів – в 1,8 рази.

Неподалік села Зелений Гай перевищення показників нітратів зафіксовано у 4,3 рази, біля сіл Грушвиця, Верхівськ, Городок – в 1,7, 1,9 та 1,8 рази відповідно.

За словами керівника Держекоінспекції Андрія Мальованого, перевищення показників у ґрунті може бути спричинено не лише залповим викидом оксидів азоту в повітря. А також через незадовільне ведення господарської діяльності.

Аварія на Рівнеазоті

Увечері 20 липня під Рівним на одному із найпотужніших підприємств хімпромисловості України Рівнеазоті сталася аварія.

Того ж дня очевидці публікували у соцмережах фото та відео, на яких було видно густий помаранчевий дим, що повис прямо над заводом.

За даними правоохоронців, ймовірно, причиною аварії стала розгерметизація трубопроводу в районі підігрівача хвостових газів.

Однак рятувальники тоді запевнили, що викид оксиду азоту не зашкодив ні людям, ні навколишньому середовищу.

Детальніше про аварію на Рівнеазоті – читайте у матеріалі.

Джерело: Андрій Мальований