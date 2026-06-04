Росія може щомісяця застосовувати до 100 балістичних ракет для ударів по Україні, при цьому зберігаючи сталий рівень їхніх запасів.

Про це у відповідь на запит Української правди повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Скільки балістичних ракет може застосовувати Росія

За інформацією ГУР, у 2026 році російський військово-промисловий комплекс планує поставити до 700 балістичних ракет 9М723 для ракетного комплексу Іскандер.

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Аналогічний рівень постачання був і торік. Ці ракети Росія використовує для ураження наземних цілей.

Також у 2026 році в РФ заплановано виробництво понад 480 таких ракет. Для порівняння, у 2025 році цей показник перевищував 200 одиниць. Наразі щомісячні темпи виробництва становлять до 50 ракет.

Крім того, цього року Росія планує поставити до 60 гіперзвукових аеробалістичних ракет Кинджал.

– Зважаючи на такі темпи виробництва балістичних ракет, противник щомісяця може застосовувати до 100 таких ракет для ураження об’єктів на території України, зберігаючи водночас сталий рівень їхніх запасів, – йдеться у повідомленні ГУР.

Нагадаємо, напередодні Володимир Зеленський під час звернення до учасників засідання Ради Україна – НАТО у Києві заявив, що Росія має спроможності щомісяця виробляти близько 120 балістичних ракет.

Президент також зазначив, що 2 червня 2026 року внаслідок лише однієї масованої атаки ворога в Україні загинули 23 людини.

Зеленський наголосив, що балістичні ракети залишаються однією з найбільших загроз у війні з Росією.

Україна гостро потребує засобів протиповітряної оборони, здатних перехоплювати балістичні цілі.

Фото: Повітряне командування Захід

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