РФ може щомісяця запускати до 100 балістичних ракет, не зменшуючи запасів – ГУР
- Росія може щомісяця застосовувати до 100 балістичних ракет для ударів по Україні, зберігаючи сталий рівень запасів.
- У 2026 році російський ВПК планує поставити до 700 ракет 9М723 для комплексів Іскандер та до 60 гіперзвукових ракет Кинджал.
Росія може щомісяця застосовувати до 100 балістичних ракет для ударів по Україні, при цьому зберігаючи сталий рівень їхніх запасів.
Про це у відповідь на запит Української правди повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Скільки балістичних ракет може застосовувати Росія
За інформацією ГУР, у 2026 році російський військово-промисловий комплекс планує поставити до 700 балістичних ракет 9М723 для ракетного комплексу Іскандер.
Аналогічний рівень постачання був і торік. Ці ракети Росія використовує для ураження наземних цілей.
Також у 2026 році в РФ заплановано виробництво понад 480 таких ракет. Для порівняння, у 2025 році цей показник перевищував 200 одиниць. Наразі щомісячні темпи виробництва становлять до 50 ракет.
Крім того, цього року Росія планує поставити до 60 гіперзвукових аеробалістичних ракет Кинджал.
– Зважаючи на такі темпи виробництва балістичних ракет, противник щомісяця може застосовувати до 100 таких ракет для ураження об’єктів на території України, зберігаючи водночас сталий рівень їхніх запасів, – йдеться у повідомленні ГУР.
Нагадаємо, напередодні Володимир Зеленський під час звернення до учасників засідання Ради Україна – НАТО у Києві заявив, що Росія має спроможності щомісяця виробляти близько 120 балістичних ракет.
Президент також зазначив, що 2 червня 2026 року внаслідок лише однієї масованої атаки ворога в Україні загинули 23 людини.
Зеленський наголосив, що балістичні ракети залишаються однією з найбільших загроз у війні з Росією.
Україна гостро потребує засобів протиповітряної оборони, здатних перехоплювати балістичні цілі.
Фото: Повітряне командування Захід