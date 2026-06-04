Російські пожежники намагалися загасити пожежу на корветі Бойкий у порту Кронштадта після атаки Сил оборони України.

Це можна побачити на супутникових знімках, які опублікували Схеми (Радіо Свобода).

Удар по корвету Бойкий у Кронштадті: супутникові знімки

Свіжі супутникові знімки від Vantor за 3 червня підтверджують спалах пожежі на російському кораблі в Кронштадті. На кадрах видно вогонь на борту та роботу пожежників.

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Як повідомляє Defence Express, корвет перебував у сухому доці. За даними видання, корабель уразили в середину корпусу – в районі містка та баштово-щоглової конструкції.

Стверджується, що у цій зоні зосереджено головне радіоелектронне обладнання корвета проєкту 20380. Зокрема, йдеться про навігаційні та оглядові РЛС, системи керування артустановками та ракетним озброєнням, а також комплекс РЕБ.

Ймовірно, внаслідок удару дах містка проломився. У виданні це пояснюють комбінацією вибуху та потужної пожежі. Через екстремальну температуру метал втратив міцність, до того ж у конструкції судна використали легкозаймисті або крихкі композитні матеріали.

Аналітики вважають, що руйнівні наслідки від пожежі після атаки дронів могли бути значно серйознішими для корвета, ніж безпосередньо самі вибухи боєголовок. Це зумовлено тим, що вогонь легко шириться вентиляційними каналами, кабельною інфраструктурою та простором між палубами.

3 червня Сили оборони України завдали серії ударів по стратегічних об’єктах Росії. Згодом стало відомо, що у Кронштадті уражено корвет Бойкий та об’єкти інфраструктури.

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