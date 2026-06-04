Ведуча реаліті Нового каналу Кохання на виживання, співачка Lida Lee зізналася, що обожнює вночі заходити на сторінки маркетплейсів.

Як каже сама артистка, інколи такий шопінг виходить з-під контролю.

Lida Lee про заборонене задоволення

Lida Lee поділилася, що онлайн-шопінг для неї – не лише можливість швидко та зручно замовити потрібні речі, а й своєрідний відпочинок або емоційна розрядка.

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За словами співачки, саме в такий спосіб вона робить свої найімпульсивніші покупки.

– Особливо небезпечно заходити туди вночі: лежиш, гортаєш стрічку, додаєш безліч всього в кошик, а потім раптом бачиш, що назбирала товарів на 5 тис. грн. А коли посилка приходить, там не завжди те, що очікувала, – зі сміхом каже ведуча реаліті Кохання на виживання.

У списку її покупок – всілякі дрібнички: кухонне приладдя, косметичні засоби, аксесуари та прикраси. Також замовляє там різні автомобільні аксесуари, органайзери та контейнери для зберігання

Lida Lee зауважує, що інтернет-платформи часто створюють ілюзію вигідної покупки, проте результат залежить від уважності покупця.

– Для того, щоб знайти щось справді вартісне, треба витратити час. Одна й та сама позиція може бути у різних продавців за зовсім різною ціною та відрізнятися за якістю, тому доводиться порівнювати й шукати. Наприклад, ремені, які я там замовляла, а потім брала у відпустку, мені дуже сподобалися, – говорить зірка.

Раніше Lida Lee ділилася ще одним особистим моментом – зробила відверте зізнання про страх сцени. Знаменитість пригадала, як їй не подобався власний голос та які емоції сповнювали її перед виступами.

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