Особливо небезпечно заходити туди вночі: Lida Lee про своє заборонене задоволення
- Ведуча реаліті Кохання на виживання та співачка Lida Lee зізналася, що любить нічний онлайн-шопінг.
- Артистка назвала перегляд маркетплейсів способом відпочинку та емоційної розрядки.
- За словами Lida Lee, саме вночі вона найчастіше робить імпульсивні покупки.
Ведуча реаліті Нового каналу Кохання на виживання, співачка Lida Lee зізналася, що обожнює вночі заходити на сторінки маркетплейсів.
Як каже сама артистка, інколи такий шопінг виходить з-під контролю.
Lida Lee про заборонене задоволення
Lida Lee поділилася, що онлайн-шопінг для неї – не лише можливість швидко та зручно замовити потрібні речі, а й своєрідний відпочинок або емоційна розрядка.
За словами співачки, саме в такий спосіб вона робить свої найімпульсивніші покупки.
– Особливо небезпечно заходити туди вночі: лежиш, гортаєш стрічку, додаєш безліч всього в кошик, а потім раптом бачиш, що назбирала товарів на 5 тис. грн. А коли посилка приходить, там не завжди те, що очікувала, – зі сміхом каже ведуча реаліті Кохання на виживання.
У списку її покупок – всілякі дрібнички: кухонне приладдя, косметичні засоби, аксесуари та прикраси. Також замовляє там різні автомобільні аксесуари, органайзери та контейнери для зберігання
Lida Lee зауважує, що інтернет-платформи часто створюють ілюзію вигідної покупки, проте результат залежить від уважності покупця.
– Для того, щоб знайти щось справді вартісне, треба витратити час. Одна й та сама позиція може бути у різних продавців за зовсім різною ціною та відрізнятися за якістю, тому доводиться порівнювати й шукати. Наприклад, ремені, які я там замовляла, а потім брала у відпустку, мені дуже сподобалися, – говорить зірка.
Раніше Lida Lee ділилася ще одним особистим моментом – зробила відверте зізнання про страх сцени. Знаменитість пригадала, як їй не подобався власний голос та які емоції сповнювали її перед виступами.