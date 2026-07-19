Одного схопив за горло, іншого повалив: Паредес напав на іспанців після фіналу ЧС-2026
- Після фінального свистка між футболістами Іспанії та Аргентини сталася сутичка.
- Леандро Паредес штовхнув Еріка Гарсію та повалив на газон Гаві.
Фінальний матч ЧС-2026 між Іспанією та Аргентиною завершився сутичкою після фінального свистка, який сигналізував про перемогу Фурії Рохи з рахунком 1:0.
Матч Іспанія – Аргентина відбувся на стадіоні Мет-Лайф Стедіум.
Бійка у фіналі ЧС-2026
Після фінального свистка запасні гравці збірної Іспанії вибігли на поле, щоб відсвяткувати перемогу.
Півзахисник збірної Аргентини Леандро Паредес спершу штовхнув іспанця Еріка Гарсію та схопив його за горло.
Потім Паредес повалив на землю півзахисника Барселони Гаві, штовхнув його в обличчя, а потім, ймовірно, спробував вдарити ногою.
Gavi and Leandro Paredes clash after the final whistle of Spain vs Argentina. pic.twitter.com/LUhO28oXAr
— goalpostFC (@GoalpostFC) July 19, 2026
Розняти гравців кинувся тренерський штаб Аргентини та футболісти обох команд.
Витівка Паредеса обернулася для нього червоною карткою вже після фінального свистка.
У фіналі ЧС-2026 єдиний м’яч забив Ферран Торрес у другому екстратаймі. Для Іспанії це лише друга перемога в історії чемпіонатів світу після тріумфу у 2010 році.