Фінальний матч ЧС-2026 між Іспанією та Аргентиною завершився сутичкою після фінального свистка, який сигналізував про перемогу Фурії Рохи з рахунком 1:0.

Матч Іспанія – Аргентина відбувся на стадіоні Мет-Лайф Стедіум.

Бійка у фіналі ЧС-2026

Після фінального свистка запасні гравці збірної Іспанії вибігли на поле, щоб відсвяткувати перемогу.

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Півзахисник збірної Аргентини Леандро Паредес спершу штовхнув іспанця Еріка Гарсію та схопив його за горло.

Потім Паредес повалив на землю півзахисника Барселони Гаві, штовхнув його в обличчя, а потім, ймовірно, спробував вдарити ногою.

Gavi and Leandro Paredes clash after the final whistle of Spain vs Argentina. pic.twitter.com/LUhO28oXAr — goalpostFC (@GoalpostFC) July 19, 2026

Розняти гравців кинувся тренерський штаб Аргентини та футболісти обох команд.

Витівка Паредеса обернулася для нього червоною карткою вже після фінального свистка.

У фіналі ЧС-2026 єдиний м’яч забив Ферран Торрес у другому екстратаймі. Для Іспанії це лише друга перемога в історії чемпіонатів світу після тріумфу у 2010 році.

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