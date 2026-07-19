Збірна Іспанія стала чемпіоном світу з футболу 2026 року. У вирішальному матчі Фурія Роха здолала збірну Аргентини – чемпіона світу 2022 року.

Матч Іспанія – Аргентина відбувся на стадіоні Мет-Лайф Стедіум в Іст-Резерфорд, штат Нью-Джерсі, та завершився з рахунком 1:0 на користь іспанців після додаткового часу.

Іспанія – чемпіон світу з футболу-2026

Перший тайм матчу був досить обережним. Іспанці повністю контролювали м’яч, проте завдали лише трьох ударів, два з яких у площину воріт.

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У другому таймі підопічні Луїса де ла Фуенте активізувалися ще більше. Як і в першому таймі вони контролювали м’яч понад 60%, але цього разу завдали 12 ударів, вісім з яких у площину.

Примітно, що аргентинцям не вдалося пробити жодного разу по воротах Унаї Сімона.

У компенсований арбітром час альбіселесте залишилися у меншості, після того як другу жовту отримав Енцо Фернандес. Перший гірчичник аргентинець огтримав за розмови, а другий за жорсткий фол.

У першому екстратаймі Ніко Вільямс відкрив рахунок у матчі, але його гол скасували через фол в атаці Мікеля Меріно.

Забити іспанцім вдалося вже у другому екстратаймі. Ніко Вільямс виконав м’яку передачу головою вперед, перекинувши захисників суперника. Ферран Торрес відкрився, підхопив м’яч у штрафному та пробив повз воротаря.

Після пропущеного аргентинці намагалися відігратися та перевести гру в серію післяматчевих пенальті. Однак іспанці встояли та оформили чемпіонство.

Для збірної Іспанії це лише друга перемога у фіналі чемпіонату світу з футболу. Вперше це сталося на ЧС-2010, коли Фурія Роха у вирішальному матчі обіграла Нідерланди.

Нагадаємо, бронзовим призером ЧС-2026 стала збірна Англії, яка здолала Францію з рахунком 6:4.

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