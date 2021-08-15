У Центральному районі Дніпра стався вибух на першому поверсі двоповерхового житлового будинку. У поліції повідомили про постраждалих.

Унаслідок цього загинуло двоє людей – чоловік та жінка, які під час вибуху перебували у квартирі. За попередніми даними, на території домоволодіння вибухнула газоповітряна суміш.

Наразі на місці аварії працюють поліцейські, рятувальники та представники газової служби. Правоохоронці з’ясовують всі обставини події.

Прокуратура розв’язує питання про відкриття кримінальних проваджень за статтею 115 (Умисне вбивство) з поміткою Нещасний випадок та статтею 367 (Службова недбалість) КК України.

Найбільше покарання за другою статтею передбачає ув’язнення терміном до п’яти років з позбавленням права займатися певною діяльністю до трьох років та можливим штрафом до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (станом на 15 серпня – це близько 12 750 грн).