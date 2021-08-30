В Одеській області 30-річний чоловік вчинив самогубство. Він перерізав собі горло бензопилою у лісопосадці, розташованій неподалік траси Одеса – Київ.

За даними УНІАН, що посилається на правоохоронців Одеської області, трагедія сталася минулими вихідними в Подільському районі міста.

Так, працівники дорожньої служби повідомили про інцидент поліцейським. Саме вони виявили свого товариша з перерізаним горлом у лісопосадці.

Відомо, що загиблий – житель Миколаївського регіону.

За попередніми даними, поруч із тілом була бензопила, якою чоловік, ймовірно, і вбив себе.

Як повідомили правоохоронці, на тілі загиблого слідів насильства не виявлено.

Водночас самі працівники дорожньої служби стверджували, що чоловік перебував у депресивному стані.

Ба більше, раніше він вже говорив про самогубство, яке хоче вчинити через проблеми в особистому житті.

За даним фактом відкрито провадження за ст. 115 (умисне вбивство) КК України.