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Факти / Надзвичайні події
Анастасія Рогожінська |

Мав проблеми в особистому житті: під Одесою чоловік перерізав собі горло бензопилою

чоловік із бензопилкою у лісі

В Одеській області 30-річний чоловік вчинив самогубство. Він перерізав собі горло бензопилою у лісопосадці, розташованій неподалік траси Одеса – Київ.

За даними УНІАН, що посилається на правоохоронців Одеської області, трагедія сталася минулими вихідними в Подільському районі міста.

Так, працівники дорожньої служби повідомили про інцидент поліцейським. Саме вони виявили свого товариша з перерізаним горлом у лісопосадці.

Відомо, що загиблий – житель Миколаївського регіону.

За попередніми даними, поруч із тілом була бензопила, якою чоловік, ймовірно, і вбив себе.

Як повідомили правоохоронці, на тілі загиблого слідів насильства не виявлено.

Водночас самі працівники дорожньої служби стверджували, що чоловік перебував у депресивному стані.

Ба більше, раніше він вже говорив про самогубство, яке хоче вчинити через проблеми в особистому житті.

За даним фактом відкрито провадження за ст. 115 (умисне вбивство) КК України.

Джерело: УНІАН

Фото: Depositphotos

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