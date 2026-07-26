Окупанти ведуть аеророзвідку, розміновують маршрути та готуються використовувати квадроцикли й мотоцикли для нових штурмів українських позицій у напрямку Добропілля (Донецька область).

Про це повідомили у 4 бригаді оперативного призначення Рубіж Національної гвардії України.

Нові штурми окупантів на Покровському напрямку: що відомо

У смузі відповідальності бригади Рубіж на Покровському напрямку російські війська продовжують підготовку до активізації наступальних дій.

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За інформацією військових, окупанти активно проводять аеророзвідку та намагаються розмінувати маршрути, щоб забезпечити просування штурмових груп.

У бригаді зазначають, що противник, ймовірно, робитиме ставку на використання квадроциклів і мотоциклів під час спроб прориву української оборони.

Попри це, українські військові своєчасно виявляють противника та знищують його ще на підступах до своїх позицій.

За даними бригади Рубіж, основною метою російських військ залишається просування у напрямку Добропілля.

Саме на цьому напрямку окупанти концентрують свої сили, однак реалізувати свої плани наразі не можуть.

Також упродовж тижня військовослужбовці бригади брали участь у відбитті масштабного механізованого штурму російських військ. Під час бою вони знищили бойову броньовану машину, мостоукладальник МТУ-72, а також долучилися до ураження іншої ворожої техніки.

У бригаді наголошують, що продовжують контролювати обстановку та ефективно протидіяти спробам противника прорвати українську оборону.

Раніше повідомлялося, що підрозділи Сил оборони України під управлінням 1 корпусу НГУ Азов зірвали один із наймасштабніших механізованих штурмів російських військ на Донеччині.

За даними командувача Нацгвардії Олександра Півненка, окупанти залучили до наступу сили двох армій і танкової дивізії, однак під час чотиригодинного бою українські захисники знищили десятки одиниць техніки та ліквідували 123 російських військових.

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