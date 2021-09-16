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Факти / Надзвичайні події
Валентина Летяк |

Забрав із дитсадка і задушив: на Сумщині батько вбив 3-річного сина

Вбивство трирічного хлопчика на Сумщині

У Глухові Сумської області напередодні зник батько з трирічним сином, якого чоловік забрав з дитсадка. Додому вони не повернулися.

Поліція, місцеві жителі та волонтери до ранку прочісували вулиці міста, опитували можливих свідків, переглядали записи з камер відеоспостереження, інформацію про зниклих поширили в мережі.

На ранок на одній з вулиць Глухова поліції вдалося знайти 50-річного батька хлопчика, але дитини з ним не було. Той сказав, що не знає, де його син.

Згодом правоохоронці встановили, що батько задушив свою дитину. Підозрюваний показав місце вбивства.

Чоловік розповів, що забравши сина з дитсадка, він на велосипеді відвіз його за місто. У одній із лісосмуг батько зв’язав хлопчику руки та надів пакет на голову. Дитина просто задихнулася, батько кинув її там і поїхав.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 ККУ – Умисне вбивство. Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне.

Вбивство трирічного хлопчика на Сумщині
Вбивство трирічного хлопчика на Сумщині
Вбивство трирічного хлопчика на Сумщині
Вбивство трирічного хлопчика на Сумщині
Забрав із дитсадка і задушив: на Сумщині батько вбив 3-річного сина / 2 фотографии
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Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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