У Глухові Сумської області напередодні зник батько з трирічним сином, якого чоловік забрав з дитсадка. Додому вони не повернулися.

Поліція, місцеві жителі та волонтери до ранку прочісували вулиці міста, опитували можливих свідків, переглядали записи з камер відеоспостереження, інформацію про зниклих поширили в мережі.

На ранок на одній з вулиць Глухова поліції вдалося знайти 50-річного батька хлопчика, але дитини з ним не було. Той сказав, що не знає, де його син.

Згодом правоохоронці встановили, що батько задушив свою дитину. Підозрюваний показав місце вбивства.

Чоловік розповів, що забравши сина з дитсадка, він на велосипеді відвіз його за місто. У одній із лісосмуг батько зв’язав хлопчику руки та надів пакет на голову. Дитина просто задихнулася, батько кинув її там і поїхав.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 ККУ – Умисне вбивство. Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне.