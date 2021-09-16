В Глухове Сумской области накануне пропал отец с трехлетним сыном, которого мужчина забрал из детсада. Домой они не вернулись.

Полиция, местные жители и волонтеры до утра прочесывали улицы города, опрашивали возможных свидетелей, просматривали записи с камер видеонаблюдения, информацию о пропавших распространили в сети.

Утром на одной из улиц Глухова полиции удалось найти 50-летнего отца мальчика, но ребенка с ним не было. Тот сказал, что не знает, где его сын.

Вскоре правоохранители установили, что отец задушил своего ребенка. Подозреваемый показал место убийства.

Мужчина рассказал, что забрав сына из детсада, он на велосипеде повез его за город. В одной из лесопосадок отец связал мальчику руки и надел пакет на голову. Ребенок просто задохнулся, отец бросил его там и уехал.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 УКУ — Умышленное убийство. Мужчине грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное.