Президент РФ Володимир Путін передав послання очільнику Сполучених Штатів Дональду Трампу.

Сталося це під час розмови держсекретаря США Марко Рубіо та глави МЗС РФ Сергія Лаврова.

Про цей факт сам Марко Рубіо повідомив ЗМІ, передає журналіст Радіо Свобода Європа Алекс Рауфоглу в соцмережі X.

Зараз дивляться

Послання Путіна для Трампа: що відомо

За словами Рубіо, Сергій Лавров передав йому повідомлення від Володимира Путіна, адресоване Дональду Трампу.

Держсекретар США зазначив, що вже передав це послання американському президенту.

Водночас зміст самого повідомлення наразі не розкривається.

Крім того, Рубіо прокоментував інформацію про нібито заклики Росії до США евакуювати дипломатичний персонал із Києва.

За його словами, Москва не робила окремих вимог щодо виведення американських дипломатів зі столиці України, а лише загалом попередила про небезпеку для дипломатичних установ у Києві.

— Небезпека в усіх цих війнах полягає в тому, що вони завжди несуть загрозу ескалації, — заявив Рубіо.

Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон готовий робити все можливе для сприяння завершенню війни в Україні.

За його словами, масовані атаки, подібні до удару по Києву 24 травня, лише нагадують про необхідність якнайшвидшого припинення війни.

Рубіо наголосив, що США готові знову відіграти роль посередника для досягнення результату та завершення бойових дій.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.