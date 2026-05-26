25 травня та в ніч проти 26 травня українські військові уразили командні пункти, склади, пункти управління БпЛА та паливну логістику РФ.

Також підтверджено зупинку роботи нафтопереробного заводу Сизранский у Самарській області Росії після попереднього удару.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Удари по об’єктах РФ 26 травня: що відомо

За даними Генштабу, українські сили уразили командний пункт противника в районі Очеретиного Донецької області та пункт управління полку у Верхній Криниці Запорізької області.

Також під удари потрапили пункти управління російських БпЛА поблизу Нестерянки на Запоріжжі та Новогродівки на Донеччині.

Крім того, Сили оборони уразили склад безпілотників та склад матеріально-технічних засобів у районі Новопетриківки Донецької області, а також ще один склад матеріально-технічного забезпечення в окупованому Донецьку.

Українські військові також уразили залізничну цистерну з пально-мастильними матеріалами в районі Дебальцевого.

У Генштабі окремо повідомили про підтвердження зупинки роботи нафтопереробного заводу Сизранский у Самарській області РФ. По підприємству Сили оборони України завдали удару ще 21 травня.

Також підтверджено ураження лінійної виробничо-диспетчерської станції Ярославль. За даними військових, там пошкоджено резервуари та обладнання.

Окрім цього, українські сили підтвердили ураження російської радіолокаційної станції 1Л125 Ніобій-СВ у районі Ярська Луганської області.

У Генштабі наголосили, що Сили оборони продовжать системні удари по військовій інфраструктурі РФ та об’єктах, які забезпечують російську агресію проти України.

Раніше СБУ спільно із Силами безпілотних систем завдала серії ударів по логістиці окупантів на тимчасово окупованій Луганщині.

Під удари потрапили склади, резервуари з пальним, ремонтні бази БпЛА, об’єкти телекомунікацій та місця дислокації особового складу РФ.

За даними СБУ, внаслідок атак ворог втратив понад 80 військових убитими та пораненими.

