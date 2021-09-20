Шахрайство з ПЛР-тестами: турагентство в Запоріжжі видавало підроблені довідки

Туристичне агентство в Запоріжжі рекламувало в мережі свої послуги з виготовлення підроблених ПЛР-тестів на коронавірус. Купували їх туристи, які збиралися за кордон.

За довідку з фальшивим негативним результатом на Covid-19 для перетину кордону вони брали 500 грн. Охочих було достатньо, з початку року вони продали більше 100 таких тестів.

Бланки були з підробленою печаткою однієї з державних установ Міністерства охорони здоров’я та з підписом завідувача лабораторії.

Місцева кіберполіція та представники Мінцифри викрили протиправну діяльність представників турагентства. В офісі провели обшуки.

Правоохоронці вилучили комп’ютери, мобільні телефони, підроблені ПЛР-тести та чорнові записи. Попередній огляд техніки підтвердив відправлення скан-копій ПЛР-тестів клієнтам.

Обшуки провели і в установі МОЗ, від імені якої видавалися підроблені довідки. В її базі не знайшли відомостей про видані результати тестів.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 ККУ – Шахрайство.

Статтею передбачено позбавлення волі на строк до трьох років. Але фігурантам ще не оголошували про підозру.