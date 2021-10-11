У понеділок, 11 жовтня, в Чернігові прощаються із покійним народним депутатом від групи За майбутнє Антоном Поляковим.

Церемонію прощання з нардепом організували в Чернігівському обласному філармонійному центрі за адресою проспект Миру, будинок 15.

Провести Полякова в останню путь прийшли жителі міста, народні депутати України, колеги по фракції За майбутнє, колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

У коментарі журналістам нардепи висловлювали думку, що до обставин смерті Антона Полякова є багато запитань. Вони ставлять під сумнів версію природної смерті депутата та не вірять, що покійний міг сам вжити метадон, котрий, за даними правоохоронців, виявили в крові Полякова.

Як наголосив співголова депутатської групи Партія За майбутнє Тарас Батенко, ніхто ніколи не помічав, щоб Антон Поляков перебував під впливом наркотичної речовини.

– Жодного випадку такого не було. Слідство розглядає дві версії: що він сам вживав і що це був злочинний намір з метою вбивства народного депутата. Треба розглядати всі версії, об’єктивно підійти до цього, – зазначив Батенко.

Людей усередину філармонійного центру пропускали по декілька осіб. Усередині була присутня родина покійного депутата Полякова – зокрема, його дружина та матір.

Приїхала попрощатися і нардеп від групи За майбутнє Анна Скороход. Раніше в поліції, розповідаючи про останні години життя Полякова, підтвердили, що Скороход була його співмешканкою.

Сьогодні також відбудеться похоронна відправа у Спасо-Преображенському соборі Чернігова. Приблизно о 13:00 Антона Полякова поховають на цвинтарі Яцево у Чернігові.

У Чернігові проходить церемонія прощання із нардепом Поляковим / 4 фотографии

Смерть Антона Полякова

Народний депутат від фракції За майбутнє Антон Поляков помер у ніч проти 8 жовтня у Києві.

Його в непритомному стані виявили на задньому сидінні автомобіля таксі патрульні поліцейські, котрі зупинили транспортний засіб через порушення правил дорожнього руху.

Водій таксі розповів поліції, що підібрав Полякова на зупинці, а дорогою нардепу стало зле. Медики, котрі прибули на місце інциденту, не змогли врятувати життя депутата.

У Київській міській прокуратурі назвали причиною смерті Полякова гостру серцеву недостатність. А поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 115 ККУ – Умисне вбивство з приміткою Природна смерть.

Столична поліція озвучила дві версії смерті Антона Полякова – хронічне захворювання та отруєння невідомою речовиною. Правоохоронці також розповіли про останні години життя нардепа.

Згодом у Міністерстві внутрішніх справ поінформували, що токсикологічна експертиза виявила в крові покійного нардепа Полякова сліди наркотичної речовини метадон.

Джерело: Pavlovsky News, Високий Вал

Фото: Високий Вал