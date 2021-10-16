У Києві обстріляли маршрутку: що відомо

Увечері, 15 жовтня, невідомі відкрили вогонь по маршрутці у Києві.

Поранення отримав 25-річний водій транспортного засобу.

– Лікарі надали потерпілому допомогу, від госпіталізації він відмовився. Обставини інциденту та причетні до цього особи встановлюються, – повідомила поліція.

Інцидент зі стріляниною стався у Дніпровському районі. За словами поліцейських, група осіб вистрілила по маршрутці кілька разів та втекла з місця події.

Інформація про інших постраждалих в результаті події не надходила.

Чим керувалися зловмисники, які напали на транспортний засіб, невідомо.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) КК України. Покарання за цією статтею передбачає до семи років в’язниці.

Фото: Патрульна поліція