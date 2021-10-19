СБУ відкрила кримінальне провадження через те, що акціонерне товариство Харківгаз під виглядом ремонтних робіт відключило газопостачання в селі Благодатне перед початком опалювального сезону.

Як з’ясувалося, після цього посадовці компанії почали вимагати від жителів села підписати додаткову угоду на ще одну послугу з обслуговування внутрішньобудинкових систем, якої не було раніше.

Таким чином, платіжка для кожної сім’ї мала б зрости на 1 200 – 1 800 грн на рік.

До всього керівництво Харківгазу стверджувало, що винні в підвищенні цін на газ президент та керівництво держави, а їхня компанія до цього жодного стосунку не має.

Обурені споживачі почали організовувати акції протесту та перекривати автошляхи.

Служба безпеки побачила в діях співробітників газової компанії ознаки дій, що спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади.

Винним загрожує до 10 років позбавлення волі.

– Представники Харківгазу, користуючись монопольним становищем та гострою потребою населення в газі на початку опалювального сезону, поставили жителів села в безвихідне становище, – констатують у СБУ.

Після втручання правоохоронців та місцевої влади газопостачання в селі відновили 17 жовтня. Наразі триває досудове розслідування та вивчаються всі обставини ситуації.

Акціонерне товариство Харківгаз є приватною компанією на 95,5%, що самостійно формує ціни на свої послуги.