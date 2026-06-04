Європейський Союз готує новий пакет санкцій проти китайських компаній, пов’язаних із підтримкою війни Росії проти України.

Про підготовку нового пакета санкцій повідомило видання Politico з посиланням на документи ЄС та джерела серед європейських чиновників.

Санкції ЄС проти китайських компаній: що відомо

За даними видання, Європейська служба зовнішньої дії запропонувала включити до нового санкційного списку чотири китайські компанії.

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У Брюсселі вважають, що ці структури допомагають Росії підтримувати військові можливості під час війни проти України.

Зокрема, йдеться про:

постачання компонентів для виробництва ударних безпілотників;

постачання хімічних речовин для потреб російських військових;

сприяння роботі російського тіньового флоту.

Назви компаній наразі офіційно не розголошують.

За інформацією Politico, санкції можуть затвердити вже 15 червня під час зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Люксембурзі.

Ідеться про окремий санкційний пакет, який стане проміжним рішенням перед підготовкою масштабнішого — 21-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії.

Для ухвалення рішення необхідна одностайна підтримка всіх 27 держав-членів ЄС.

Однак новий пакет санкцій може посилити напруження між Брюсселем і Пекіном.

Як зазначає Politico, раніше Китай заявляв, що вживатиме “рішучих контрзаходів та ефективних кроків для захисту власних інтересів”, якщо ЄС запровадить додаткові торговельні обмеження.

Водночас у Європейській комісії не коментують деталі майбутніх санкційних пакетів. Там лише наголосили, що метою нових обмежень залишається посилення економічного тиску на Росію та боротьба з обходом санкцій.

Окрім китайських компаній, у документах також згадуються підприємства з Об’єднаних Арабських Еміратів, Туреччини та Азербайджану.

Також обговорюються обмеження щодо структур, пов’язаних із російським енергетичним сектором.

Серед ідей, які країни ЄС розглядають для наступного великого пакета санкцій, — перегляд цінової стелі на російську нафту та додатковий тиск на великі російські енергетичні компанії, зокрема дочірні компанії Лукойлу.

Нагадаємо, що Європейський Союз уже працює над 21-м пакетом санкцій проти Росії, який має стати ширшим за попередні та посилити тиск на російську економіку.

2 червня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна бере активну участь у підготовці нового пакета та передала ЄС власні пропозиції.

За словами президента, нові обмеження мають не лише посилити чинні санкції, а й перекрити механізми їхнього обходу та обмежити можливості російського воєнного виробництва.

Серед напрямків, які обговорюють у ЄС, — додатковий тиск на російський енергетичний сектор, боротьба з тіньовим флотом та посилення контролю за компаніями з третіх країн, які можуть допомагати Росії обходити санкції.

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