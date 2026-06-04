Цьогоріч відбудеться 23-й за ліком чоловічий чемпіонат світу з футболу. Коли чемпіонат світу з футболу стартує, він традиційно стане однією з головних спортивних подій року. Турнір приймуть відразу три країни Північної Америки – Канада, Мексика та США.

Факти ICTV розповідають, коли починається чемпіонат світу з футболу 2026 року.

Коли починається чемпіонат світу з футболу-2026

23-й чемпіонат світу з футболу серед чоловіків відбудеться з 11 червня до 19 липня 2026 року. Саме ці дати визначають, коли чемпіонат світу з футболу проходитиме у 2026 році.

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Матч-відкриття турніру між Мексикою та Південною Африкою відбудеться у четвер, 11 червня, на стадіоні Ацтека в Мехіко.

У турнірі візьмуть участь рекордні 48 країн, що на 16 більше, ніж кількість команд, яка брала участь у Катарі в 2022 році. Саме тому чемпіонат світу по футболу 2026 вважається найбільшим в історії.

Під час чемпіонату світу з футболу 2026 року буде зіграно 104 матчі, що є рекордом для ЧС з футболу.

Загалом ЧС з футболу 2026 року триватиме шість тижнів і завершиться фіналом 19 липня о 22:00 за київським часом на стадіоні Мет-Лайф Стедіум у Нью-Джерсі.

Зі списком учасників ЧС-2026 з футболу ви можете ознайомитися за цим посиланням.

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