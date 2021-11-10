Бориса Павлова, двоюрідного брата нині покійних екс-мера Кривого Рогу Костянтина Павлова та його брата Андрія, виявили мертвим у власному будинку.

У поліцію звернулася цивільна дружина Бориса Павлова. Вона знайшла його повішеним у будинку. Обставини смерті Бориса Павлова встановлюють, тіло направили на судово-медичну експертизу.

15 серпня мера Кривого Рогу Костянтина Павлова знайшли мертвим у селі Вільне на веранді власного будинку.

За фактом його загибелі відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство.

Наразі поліція опрацьовує одразу декілька версій загибелі мера Кривого Рогу.

18 жовтня стало відомо, що помер Андрій Павлов – рідний брат загиблого мера Кривого Рогу Костянтина Павлова.

Тіло чоловіка знайшов товариш, який заїхав його провідати. Він розповів, що Павлову було зле останнім часом і він попросив привезти йому води, однак від допомоги лікарів відмовлявся.

Товариш привіз йому води і поїхав, потім Андрій не підіймав слухавку. Коли знайомий знову повернувся до будинку, його власник був уже мертвий. Прокуратура відкрила провадження за ч. 1 ст. 155 КК України – умисне вбивство.