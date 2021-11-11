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У Харкові водій на Toyota протаранив двох підлітків на пішохідному переході

Марія Степанюк редактор стрічки
дтп у Харкові

У Харкові у четвер, 11 листопада, сталося ДТП на перехресті проспекту Науки та вулиці Тобольської. Позашляховик Toyota Land Cruiser збив двох пішоходів.

На кадрах, що з’явилися у соціальних мережах, видно, як позашляховик проїхав на червоне світло світлофора та збив двох осіб, що рухалися зеброю.

Дівчину відкинуло, а хлопця Toyota на передньому колесі протягнула ще кілька метрів, перш ніж зупинилася. Після цього водій позашляховика вийшов з авто.

Обох постраждалих із травмами шпиталізували до лікарні швидкої та невідкладної допомоги. За словами директора Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктора Забашти, підлітки отримали забої, а їхні травми не загрожують життю.

Очевидці розказують, що водій позашляховика хотів проскочити на зелене світло, але не встиг та врізався у пішоходів.

У поліції Харківської області повідомили, що внаслідок інциденту травми отримали 13-річні підлітки.

Наразі правоохоронці працюють на місці події та з’ясовують усі обставини ДТП.

26 жовтня у Харкові сталася інша ДТП за участю автомобіля Infiniti, який на шаленій швидкості протаранив Chevrolet Aveo. За кермом Infiniti був 16-річний хлопець Микола Харківський. 58-річний водій Chevrolet помер на місці.

Через два дні, 28 жовтня, фігурантом чергового ДТП у Харкові знову став автомобіль Infiniti, за кермом якого була 31-жінка. Вона насмерть збила 72-річну пенсіонерку.

Джерело: Нацполіція, Суспільне

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