У селі Одаї Одеської області спалахнув вогонь у житловому будинку. Місцеві жителів, які побачили надмірний дим, викликали працівників рятувальної служби та поліції.

Після ліквідації полум’я у будинку знайшли тіла подружжя – 58-річної власниці оселі та її 55-річного чоловіка. Мешканці будинку не подавали жодних ознак життя.

За даними Національної поліції, пожежа сталася вранці 13 листопада. Першими вогонь помітили сусіди подружньої пари.

За попередньою інформацією, можливою причиною надзвичайної події та пожежі у будинку могло стати необережне поводження з вогнем.

Правоохоронці розв’язують питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки) КК України.