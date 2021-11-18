В Києві сталося жорстоке вбивство: частини тіла жертви знайшли в сміттєвому баку

Правоохоронці з’ясовують обставини смерті невідомої людини, чия особа наразі встановлюється.

Частини його тіла було виявлено в одному зі сміттєвих контейнерів на бульварі Дружби Народів, повідомила представниця відділу комунікації поліції Києва Оксана Тищенко.

На місці події працюють екіпажі патрульної поліції, слідчо-оперативні групи, кінологи та судмедексперт.

Вони оглядають місце події, шукають можливих свідків, а також вивчають записи з найближчих камер відеоспостереження. Проводяться й оперативні заходи щодо затримання осіб, причетних до вбивства.

Розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, увечері середи, 17 листопада, у Миколаєві у дворі одного з багатоквартирних будинків на вулиці Сінній було вбито чоловіка, а ще один отримав вогнепальні поранення. Особа вбитого офіційно не розкривається, проте, за даними місцевих ЗМІ, ним виявився 51-річний бізнесмен Ігор Пліндик.

На місці події працювали слідчі, кінологи, оперативники та експерти. У місті було запроваджено спеціальну операцію. Їм вдалося знайти зброю, з якої було вбито чоловіка.

У кількох кварталах виявили мисливську рушницю, на якій були сліди крові. Зброю відправили на експертизу.