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В Києві сталося жорстоке вбивство: частини тіла жертви знайшли в сміттєвому баку

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
Вбивство в Києві

Правоохоронці з’ясовують обставини смерті невідомої людини, чия особа наразі встановлюється.

Частини його тіла було виявлено в одному зі сміттєвих контейнерів на бульварі Дружби Народів, повідомила представниця відділу комунікації поліції Києва Оксана Тищенко.

На місці події працюють екіпажі патрульної поліції, слідчо-оперативні групи, кінологи та судмедексперт.

Вони оглядають місце події, шукають можливих свідків, а також вивчають записи з найближчих камер відеоспостереження. Проводяться й оперативні заходи щодо затримання осіб, причетних до вбивства.

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Розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, увечері середи, 17 листопада, у Миколаєві у дворі одного з багатоквартирних будинків на вулиці Сінній було вбито чоловіка, а ще один отримав вогнепальні поранення. Особа вбитого офіційно не розкривається, проте, за даними місцевих ЗМІ, ним виявився 51-річний бізнесмен Ігор Пліндик.

На місці події працювали слідчі, кінологи, оперативники та експерти. У місті було запроваджено спеціальну операцію. Їм вдалося знайти зброю, з якої було вбито чоловіка.

У кількох кварталах виявили мисливську рушницю, на якій були сліди крові. Зброю відправили на експертизу.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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