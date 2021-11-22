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У США автомобіль в’їхав у натовп під час різдвяної ходи – є жертви

Марія Степанюк редактор стрічки
Поліція у США, наїзд на парад у Вісконсині

У центрі міста Вокешо, що у штаті Вісконсин (США) позашляховик на швидкості в’їхав у велелюдну різдвяну ходу – понад 20 людей зазнали поранень, є жертви, але точна кількість – не повідомляється.

Начальник міської поліції Ден Томпсон під час брифінгу заявив, що внаслідок інциденту до лікарні доставили 11 дорослих та 12 дітей. Про кількість він не повідомив поки поліція не повідомить їхні родини.

— Автомобіль збив понад 20 осіб. Деякі з них – діти, і в результаті цього інциденту є кілька смертельних випадків. Ми працюємо з сім’ями, це наш пріоритет у цьому трагічному інциденті, – сказав Томпсон.

Він додав, що розслідування поки йде “дуже плавне”, і він не знає, чи був інцидент пов’язаний з тероризмом. Однак одна особа була затримана, а транспортний засіб вилучено.

На одному з відео, опублікованому в соціальних мережах, видно, що червоний позашляховик мчить назустріч учасникам параду, а на другому відео поліція відкриває вогонь по цьому авто, коли він проїжджає через бар’єри поліції.

За оцінками очевидців, автомобіль їхав зі швидкістю близько 40 миль на годину (приблизно 64 км/год, Ред.), коли врізався в натовп.

Томпсон спростував інформацію, що хтось із автомобіля відкрив вогонь по натовпу, але заявив, що поліція стріляла по транспортному засобу, щоб спробувати його зупинити.

Влада Вокешо повідомила, що 22 листопада у місті будуть закриті школи, а дороги залишаться перекритими щонайменше 24 години.

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Фото: Getty Images

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