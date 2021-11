У центрі міста Вокешо, що у штаті Вісконсин (США) позашляховик на швидкості в’їхав у велелюдну різдвяну ходу – понад 20 людей зазнали поранень, є жертви, але точна кількість – не повідомляється.

Начальник міської поліції Ден Томпсон під час брифінгу заявив, що внаслідок інциденту до лікарні доставили 11 дорослих та 12 дітей. Про кількість він не повідомив поки поліція не повідомить їхні родини.

Він додав, що розслідування поки йде “дуже плавне”, і він не знає, чи був інцидент пов’язаний з тероризмом. Однак одна особа була затримана, а транспортний засіб вилучено.

На одному з відео, опублікованому в соціальних мережах, видно, що червоний позашляховик мчить назустріч учасникам параду, а на другому відео поліція відкриває вогонь по цьому авто, коли він проїжджає через бар’єри поліції.

This was recorded from the City of Waukesha’s Facebook account, which was streaming the parade.

You can see a red SUV speed right past these band members, hear screams and then a law enforcement officer running. @fox6now pic.twitter.com/8lO5oRuP1I

— Sam Kraemer (@SamKraemerTV) November 21, 2021