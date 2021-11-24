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ДТП під Харковом: на трасі перекинулася вантажівка з водієм

Юля Захарченко редакторка стрічки
ДТП під Харковом: на трасі перекинулася вантажівка з водієм

Неподалік села Височинівка у Харківській області сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждав водій вантажного автомобіля Scania.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, на трасі Т-21-02 Зміїв-Мерефа біля Височинівки з невідомих причин перекинулася вантажівка.

На місце події прибули працівники пожежно-рятувальної частини міста Зміїв. Рятувальники допомогли розрізати кузов з понівеченого транспортного засобу.

Постраждалого водія 1959 року народження деблокували з вантажівки та транспортували до карети швидкої медичної допомоги.

За попередніми даними, чоловіка з травмами різного ступеню тяжкості госпіталізували до Харківської лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.

Наразі правоохоронці з’ясовують всі обставини дорожньо-транспортної пригоди та можливі причини аварії на автодорозі.

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Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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