Неподалік села Височинівка у Харківській області сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждав водій вантажного автомобіля Scania.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, на трасі Т-21-02 Зміїв-Мерефа біля Височинівки з невідомих причин перекинулася вантажівка.

На місце події прибули працівники пожежно-рятувальної частини міста Зміїв. Рятувальники допомогли розрізати кузов з понівеченого транспортного засобу.

Постраждалого водія 1959 року народження деблокували з вантажівки та транспортували до карети швидкої медичної допомоги.

За попередніми даними, чоловіка з травмами різного ступеню тяжкості госпіталізували до Харківської лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.

Наразі правоохоронці з’ясовують всі обставини дорожньо-транспортної пригоди та можливі причини аварії на автодорозі.