В ДТП у Болгарії загинула сім’я з 11 осіб: рідні загиблих збираються судитися

Моторошна ДТП за участю туристичного автобуса у Болгарії сталася 23 листопада. Автобус після зіткнення з огорожею зайнявся та згорів – із 52 осіб врятуватися змогли лише семеро.

Македонські ЗМІ повідомили, що серед загиблих у страшній аварії на трасі Софія-Благоєвград – сім’я Яхі з одинадцяти осіб із села Морані, що в муніципалітеті Студенчани. Сім’я вирушила на екскурсію до Стамбула.

Загалом із цього муніципалітету загинули 20 осіб.

Найменшим жертвам жахливої ДТП по чотири роки – це брати-близнюки Луан та Албан Ахметі. Їхня матір також загинула.

Серед загиблих також 27-річний Газменд Укалій та 23-річна Альбіна Белулі. Чоловік був соратником мера міста Кичево, що на заході Північної Македонії. Укалій вирішив відсвяткувати у Стамбулі свій день народження разом із дівчиною.

Наразі родичі усіх загиблих прибули до Софії для ідентифікації останків.

24 листопада у Болгарії та Північній Македонії оголосили триденну жалобу через трагедію. Рідні жертв мають намір подавати до суду на транспортну компанію.

Автобус із македонською реєстрацією прямував з екскурсії зі Стамбула до Скоп’є. В ньому було 52 людини – громадяни Північної Македонії, Сербії та Албанії. Вижити вдалося сімом пасажирам, яких шпиталізували до лікарні Пирогов у Софії.

Правоохоронці розглядають дві основні версії ДТП – раптова технічна несправність автобуса та людський фактор.

Джерело: БНТ, Стандарт