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Зникнення туриста у Карпатах: до пошуків планують залучити вертоліт

Валентина Летяк редакторка стрічки
Зникнення чоловіка в Карпатах

Станом на ранок 7 грудня у горах на Закарпатті тривають пошуки 50-річного туриста, який зник під час катання з друзями на снігоходах ще в суботу, 4 грудня.

Пошуки ускладнюють погодні умови. У разі їх покращення рятувальники планують залучити вертоліт МІ-8.

Зараз зниклого чоловіка шукють майже 50 бійців ДСНС, 11 одиниць спецтехніки від гірських пошуково-рятувальних відділень Закарпатської області.

Допомагають також патрульні поліцейські та волонтери.

У суботу, 4 грудня, у Карпатах на гірській полонині Руна Ужгородського району зник турист, який катався із друзями на снігоходах. Вони втратили орієнтир і заблукали, розділившись на дві групи.

Наступного дня двоє з них вийшли на зв’язок, а пошуки їхнього товариша тривають вже четвертий день.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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