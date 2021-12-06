Зник після катання на снігоходах: у Карпатах третій день шукають туриста

У Карпатах 4 грудня на полонині Руна Ужгородського району зник турист, який катався з друзями на снігоходах.
Туристи втратили орієнтир і заблукали, розділившись на дві групи.
Наступного дня двоє з них вийшли на зв’язок і повідомили, що перебувають на турбазі села Лумшори.
Їхнього третього товариша шукали до 1.00. Рятувальники натрапили на його снігохід, але самого туриста досі не знайшли.
Пошукові роботи відновили о 5.00. Нині до них залучено 30 осіб особового складу та сім одиниць техніки від кількох гірських пошуково-рятувальних загонів.
Долучилися до пошуків туриста і п’ятеро волонтерів.
За прогнозами синоптиків, на Закарпатті 6 грудня вдень помірні опади у вигляді дощу, в горах місцями з мокрим снігом.
На гірських ділянках доріг ожеледиця, вітер північний 5-10 м/с.
Температура повітря вдень – від 0 до +5, на високогір’ї Карпат 0 -2.