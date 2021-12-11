Знущалися і били по черзі: в Ужгороді троє дітей втекли від матері та нового вітчима

В Ужгороді поліцейські розшукали трьох малолітніх дітей, які втекли з дому від домашнього насильства.

Про зникнення хлопчика і двох дівчаток повідомив 24-річний співмешканець їхньої матері. Пошуки трьох дітей не припинялися цілу ніч.

На щастя, вранці 11 грудня маленькі втікачі знайшлися: поліцейським вони зізналися, що новий вітчим та рідна мати систематично б’ють та знущаються над ними.

Після цього у гості до горе-матері навідалися працівники Служби у справах дітей Ужгорода. Було зафіксовано, що умови проживання у її будинку несуть загрозу життю дітей.

Жінка виховує дітей без їхнього рідного батька і проживає з молодим співмешканцем. Правоохоронці вже склали адмінпротокол за ст.184 (Невиконання обов’язків щодо виховання дітей) КУпАП.

10-ти та 12-річні дівчатка, а також їхній 14-річний братик перебуватимуть у Батівському притулку. Працівники соцслужб тим часом збиратимуть матеріали для позбавлення жінки батьківських прав.