Издевались и били поочередно: в Ужгороде трое детей сбежали от матери и нового отчима

В Ужгороде полицейские разыскали троих малолетних детей, сбежавших из дома от домашнего насилия.

Об исчезновении мальчика и двух девочек сообщил 24-летний сожитель матери. Поиски троих детей не прекращались всю ночь.

К счастью, утром 11 декабря маленькие беглецы нашлись: полицейским они признались, что новый отчим и родная мать систематически избивают и издеваются над ними.

После этого в гости к горе-матери пришли работники Службы по делам детей Ужгорода. Было зафиксировано, что условия проживания в ее доме представляют угрозу жизни детей.

Женщина воспитывает детей без их родного отца и проживает с молодым сожителем. Правоохранители уже составили админпротокол по ст.184 (Невыполнение обязанностей по воспитанию детей) КУоАП.

10-ти и 12-летние девочки, а также их 14-летний брат будет находиться в Отцовском приюте. Работники соцслужб будут собирать материалы для лишения женщины родительских прав.