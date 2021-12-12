У США, в штаті Кентуккі у ніч на 11 грудня стався руйнівний торнадо. Загинули 83 людини. Точна кількість жертв поки що невідома.

За повідомленнями та прогнозом служб, лише у Кентуккі кількість загиблих перевищить 100.

У штаті оголосили надзвичайний стан.

– Металеві стовпи зігнуті навпіл, якщо не зламані. Будинки, яких більше немає. Величезні вантажівки, які були підкинуті в повітря. І, на жаль, дуже багато будинків, у яких, ймовірно, були люди, повністю зруйновані, – описав ситуацію в Кентуккі губернатор штату.

— CBS News (@CBSNews) December 11, 2021

Десятки людей вважають зниклими безвісти, а міста Кентуккі та сусідніх штатів зруйновані нищівним торнадо.

Президент Джо Байден заявив, що уряд США зробить усе можливе, щоби допомогти центральним районам країни, які постраждали від стихії.

Байден підписав декларацію про надзвичайну ситуацію. Це дозволить виділити федеральні ресурси для Кентуккі – штату. Який постраждав найбільше. Президент США оцінив торнадо як один з наймасштабніших в історії країни.

Понад 40 людей врятували на заводі, після чого губернатор штату Кентуккі Енді Бешир сказав, що це буде диво, якщо ще когось вдасться знайти живим.

Мер Мейфілда Кеті Стюарт О’Нан сказала CBS, що свічковий завод “виглядає так, ніби на нього впала бомба”. Будівля повністю зруйнована.

Через сильний вітер в окрузі Гопкінс зійшов з рейок поїзд.

– Умови, в яких опинилася влада, важкі – поліцейська дільниця в Мейфілді зруйнована, а обладнання пожежників пошкоджене. Десятки тисяч людей у штаті залишилися без електрики та води, – повідомляє місцева влада.

В інших від торнадо загинули щонайменше 12 людей, зокрема шестеро на складі в Іллінойсі. Тут обвалився дах на складі Amazon у місті Едвардсвілл.

Компанія заявила, що досі оцінює ситуацію і збитки, а губернатор штату Іллінойс Джей Роберт Пріцкер пообіцяв надати допомогу місту.

Начальник поліції Іллінойсу Майк Філбек заявив, що шестеро людей загинули. Досі невідомо, скільки працівників зникло безвісти.

– Двоє дітей якийсь час вважалися зниклими безвісти, проте потім їх знайшли у ванні, яку, ймовірно, винесло назовні силою вітру, – повідомив губернатор.

В Арканзасі жертвами торнадо стали двоє мешканців будинку для людей похилого віку, який частково завалився.