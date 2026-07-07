Об’єкт у місті Вишневе, де після російського обстрілу в ніч на 6 липня відбулася детонація, не належить до сфери управління Збройних сил України.

Про це повідомив офіцер Головного управління комунікацій ЗС України Дмитро Лиховій, пише Укрінформ.

У Генштабі прокоментували ситуацію у Вишневому

– Щодо подій у населеному пункті Вишневе: Генштаб ЗСУ повідомляє, що об’єкт, на якому сталися вибухи у Вишневому на Київщині, не належить до сфери управління та не підпорядковується Збройним Силам України, – зазначив Лиховій.

Він додав, що розпорядження головнокомандувача ЗСУ щодо заборони розміщення складів боєприпасів та інших подібних об’єктів поруч із цивільною забудовою залишається чинним.

Зараз дивляться

У Генштабі висловили співчуття мирним жителям, які постраждали внаслідок трагедії, спричиненої ударом російського агресора.

Що відомо про детонацію у Вишневому 6 липня

У ніч проти 6 липня під час масованої російської атаки у Вишневому Бучанського району пролунали потужні вибухи.

Внаслідок цього обстрілу загинули семеро людей, ще 26 осіб дістали поранення.

На території складських приміщень спалахнула масштабна пожежа. Через загрозу детонації було оголошено евакуацію населення – з небезпечної зони було вивезено 600 людей.

У вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський заявив, що СБУ та ГУР мають доповісти про обставини подій у Вишневому, де після атаки РФ відбулася вторинна детонація вибухонебезпечних предметів.

У ДСНС повідомили про перебіг ліквідації наслідків російської атаки на Вишневе.

– Руйнувань зазнав приватний житловий сектор, пошкоджені також об’єкти бізнесу, адміністративні та виробничі будівлі, – йдеться у повідомленні.

Наразі підрозділи ДСНС продовжують гасити осередки пожеж, розбирають пошкоджені конструкції та обстежують територію на наявність вибухонебезпечних предметів. До робіт також залучені кінологічні розрахунки.

Для ліквідації пожеж використовується авіація. Гелікоптер ДСНС здійснив понад 30 скидів води.

До ліквідації наслідків ворожої атаки залучено близько 200 рятувальників і 55 одиниць спеціальної техніки.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.