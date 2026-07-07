Найбільший нафтопереробний завод Росії, Омський НПЗ, припинив роботу після атаки українських безпілотників.

Про це у вівторок повідомили два джерела в галузі, пише Reuters.

Омський НПЗ припинив роботу

Удар по підприємству що розташоване у Сибіру, завданий у понеділок, 6 липня, став однією з найглибших за дальністю українських атак за час війни.

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Зупинка роботи заводу, що є найбільшим виробником бензину в Росії, ймовірно, посилить дефіцит пального в країні.

– Об’єкти Омського нафтопереробного заводу були пошкоджені внаслідок атаки. Ніхто з працівників підприємства не постраждав, – йдеться в заяві представника президента РФ Володимира Путіна в Сибірському федеральному окрузі Анатолія Серишева, оприлюдненій 7 липня.

За його словами, наразі триває оцінка завданих збитків. Профільні служби організували відновлювальні роботи.

При цьому чиновник не уточнив, як саме атака вплинула на виробничу діяльність підприємства.

За словами джерел, унаслідок атаки загорілася й була пошкоджена установка первинної переробки нафти CDU-10.

Вона забезпечує близько 38% виробничих потужностей заводу та має продуктивність 24 580 метричних тонн на добу.

Згідно з даними Санкт-Петербурзької міжнародної товарно-сировинної біржі, починаючи з вівторка Омський НПЗ припинив продаж бензину та дизельного пального на біржових торгах.

Джерела також повідомили про зупинку ще однієї установки первинної переробки – CDU-11. Вона забезпечує 37% виробничих потужностей підприємства та здатна переробляти 24 тис. тонн нафти на добу.

Хоча сама установка не зазнала удару, були пошкоджені окремі мережеві комунікації, необхідні для її роботи.

За словами співрозмовників, CDU-11, яку ввели в експлуатацію у 2023 році, може відновити роботу найближчим часом.

Омський НПЗ має дві законсервовані установки первинної переробки – CDU-7 та CDU-8, кожна з яких має потужність 10 тис. тонн на добу. Теоретично підприємство може знову ввести їх в експлуатацію.

За інформацією джерел, у 2024 році Омський нафтопереробний завод переробив 22 млн тонн нафти, або близько 440 тис. барелів на добу, виробивши 5 млн тонн бензину та 8 млн тонн дизельного пального.

Нагадаємо, учора Генштаб ЗСУ та Міноборони України підтвердили ураження Омського НПЗ Силами спеціальних операцій. Завод розташований на відстані 3 тис км від кордону України.

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